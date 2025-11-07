Stichting Reclassering en Jeugdbescherming Aruba (SRJA) y FSMA Respaldo ta fortalece e colaboracion pa cuido integral pa clientenan cu problema hudicial y mental

Oranjestad – Stichting Reclassering y Jeugdbescherming Aruba (SRJA) y Fundacion Salud Mental Aruba Respaldo (FSMA Respaldo) a firma un protocol di colaboracion riba 3 di november 2025 pa fortalece e trabou hunto pa e guia di clientenan cu problema tanto den area hudicial como mental.

E colaboracion a wordo formalmente firma door di Sra. Seraida Pemberton-Leonard, M.Ed, directora di SRJA, y Sra. mr. Caroline Hart, directora general di FSMA Respaldo.

Cu e protocol aki, e dos institucionnan ta formalisa nan colaboracion tocante intercambio di informacion, trayecto di tratamento y guia di cliente, cu aparte di e situacion hudicial, tin necesidad pa haya tratamento psikiatrico. E meta principal ta pa mehora continuidad di cuido, preveni recaida y facilita reintegracion social di e cliente den comunidad.

E colaboracion aki ta un momento importante den e desaroyo di cuido integral na Aruba. Door di uni conocemento y experiencia, clientenan cu problema compleho por haya un guia mas eficiente.

E protocol di colaboracion ta forma parti di un maneho mas amplio cu a wordo desaroya den oktober 2025. E maneho aki ta delinea con Stichting Reclassering y FSMA Respaldo ta traha hunto den area di diagnostico, tratamento, guia y evaluacion di cliente cu problema psikiatrico den sistema hudicial.

Stichting Reclassering en Jeugdbescherming Aruba (SRJA) en FSMA Respaldo versterken samenwerking voor integrale zorg aan justitiële cliënten.

Oranjestad – De Stichting Reclassering en Jeugdbescherming Aruba (SRJA) en de Fundacion Salud Mental Aruba Respaldo (FSMA Respaldo) hebben op maandag 3 november 2025 een protocol ondertekend om de samenwerking inzake de begeleiding van cliënten met zowel justitiële als psychiatrische problematiek te versterken.

De ondertekening vond plaats door mevrouw Seraida Pemberton-Leonard, M.Ed, directeur van SRJA, en mevrouw mr. Caroline Hart, algemeen directeur van FSMA Respaldo.

Met het protocol leggen beide organisaties afspraken vast over informatie-uitwisseling, behandeltrajecten en begeleiding van forensische cliënten. Het doel is om de continuïteit van zorg te bevorderen, terugval te voorkomen en cliënten beter te begeleiden naar hun maatschappelijke re-integratie.

Deze samenwerking is een mijlpaal in de integrale zorgverlening op Aruba. Door kennis en expertise te bundelen kunnen cliënten met complexe problematiek efficiënter begeleiding krijgen.

Het samenwerkingsprotocol is onderdeel van een breder beleidskader dat in oktober 2025 werd opgesteld. Dit kader beschrijft hoe Stichting Reclassering en FSMA Respaldo samenwerken op het gebied van diagnostiek, behandeling, begeleiding en evaluatie van cliënten met psychiatrische problematiek binnen het justitieel systeem.