ULTIMO CLASH DI DOMINO PA TEAM DEN 2025!

Calabas/Kudawecha – Diasabra awor, 8 di november, cuminsando pa 8’or di anochi, e mundialmente famoso Domino Square Garden aya net n’e grens entre Calabas y Kudawecha, lo ta e scenario p’e ultimo encuentro entre ekiponan di domino pa 2025. Despues di esey, e luna di december tradicionalmente lo ser dedica n’e clasico torneonan di domino titula “NOS cu NOS”, caminda cada team lo bataya entre nan mes hungado pa saca afo cua ta nan “MVP”.
Si shonnan amante di domino estilo “the good, the bad, and the ugly”, e weekend aki lo tin e ultimo sambombaso entre ekipo! Y check cua ekiponan! Ta trata aki di nada menos cu Team Snor, e team bou guia dje notorio Nelson “Snor” Perez, cual ekipo te ainda ta un solo wega so nan a perde e aña aki na januari! Nan contrincante ta bay ta nada menos cu e unico ekipo cu Team Snor no a enfrenta ainda den 2025, esta Bou Dak Boys guia p’e dinamico y astuto “Gibi” Webb! E anochi aki tin papia cu awa lo yobe bou dak ora Gibi y su gang di Bou Dak Boys baha pisa riba e trabuconan semi-invicto di Team Snor! “Hay regenjas para tanta gente”? Esey lo t’e pregunta cardinal diasabra awor 8 di november n’e notorio Domino Square Garden! Manera di custumber, entrada lo ta completamente gratis pa pueblo en general y durante halftime pasapalonan lo lora totalmente por nada! Shonnan, no perde e sambombaso aki di fin di aña: Team Snor vs Bou Dak Boys! Yegaaa!