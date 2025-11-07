[VIDEO] Accidente cu hende herida na crusada Venezuelastraat/Weststraat

Diabierna merdia a drenta informe di un accidente cu hende herida na e crusada Venezuelastraat cu Weststraat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e aptruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu un Hyundai Accent biniendo di pabao den Venezuelastraat no a para pa duna preferencia na e Nissan Sentra cu tabata tin preferencia den Weststraat. Debi na e impacto e dama di e Sentra a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama levemente herida na e sitio mes.