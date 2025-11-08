Turista riba step electrico a dal riba ambulans y a core bay herida, e ambulans a hera pasa riba dje!

Diasabra madruga a drenta informe di un accidente cu hende herida dilanti di Riu Palace, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu algun turista bao influencia tabata core manera loco y un a bay dal riba e ambulans y e ambulans a pasa riba e step cu consecuencia cu e ambulans no por a sigui core pa emergencianan mientras e turistanan a core bay. Polisnan mesora a bay en buska di nan y na altura di Amsterdam Manor a topa nan y un di nan tabata herida. Polis di biaha a detene pa hit & run.