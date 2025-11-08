Grupo musical MELODIA cu produccion nobo pa fin di aña.

Den un ambiente ameno danki na e espacio di Balashi Garden cu a juda Grupo Melodia den un anochi caminda nan a lansa nan produccion cu 8 tema musical pa fin di aña.

Cu poko dushi snacks y tambe cu Balashi y Chill cu a percura pa e anochi aki, tur presente por a scucha e trayectoria di grupo Melodia cu tambe ta den preparacion cu algun projecto pa otro aña nan celebra e di tres lustro di e grupo.

Esaki ta posibel tambe cu e ayudo principal di Tat-Fat Hardware cu ta percura pa e continuacion di e grupo musical.

Ta di spera cu e grupo por ricibi e sosten di comunidad pa apoya nan den compra di nan produccion pa medio di un USB cu ta obtenibel serka tur integrante y tambe por deliver esaki mandando un mensahe via whatsapp na 730-1214 of 567-1664.

Grupo Melodia ta un agrupacion musical manera conoci cu su zonido y character unico, tocando tur typo di genero cu ta trese e variacion asina grandi den su repertorio.

Awendia no ta facil pa por mantene un grupo asina grandi hunto, pero Melodia logrando esaki pa hopi aña caba tresiendo e alegria y ambiente den tur hogar y pa tur su fanaticonan, principalmente den e temporada aki di fin di aña.

Su produccionnan semper ta dirigi riba e temporada di Pasco y tambe Aña Nobo, cu ta hasi e repertorio asina varia entre otro cu musica bailable of tambe e musica crioyo.

E biaha aki no ta un excepcion, pa di 14 aña consecutivo tin su produccion pa celebra e dushi temporada y mantene nan tradicion, cu nan produccion “Ban Trese Alegria”.

Mescos cu nan presentacionnan pa cada temporada, ta gradici cada un integrante di e grupo pa hasi esaki posibel un biaha mas.

Pa grupo Melodia tin como cantante Kiziah Trimon, Nicole Dijkhoff, Reechel Fingal, Reanne Ras y Jaylon Machado. E musiconan ta Dido de Cuba (drum), Cassandra Trimon (precuccion), Franklin Richardson (congas), Sherby Olliverre (Timbal), Giovanni Boekhoudt (piano), Jeremy Dijkhoff (Cuarta), Ivan Croes (Baho) y Rubin Ponson (mandolin).

Tambe nan kier a gradici esnan cu a juda den e grabacion cu algun pieza, Jair Boekhoudt (tambora) y T-Drick Boekhoudt (piano).

Tur grabacion a tuma lugar den Melodia Studio.