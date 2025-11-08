COA – Comite Olimpico Arubabo ta gradici Tita Iglesas pa su compromiso cu deporte

Un persona sin igual cu ta laga un legado den sector di Turismo
Comite Olimpico Arubabo ta gradici Tita Iglesas pa su compromiso cu deporte
Siman pasa na oficina di Aruba Tourism Authority (ATA), Comite Olimpico Arubano (COA) a reuni cu Tita Iglesias, cu te siman pasa tabata encarga cu e departamento di “Events and Sponsorships Specialists” di ATA. Awo despues di 41 aña den e sector Turistico y 9 aña cu ATA, Tita ta clausura su etapa profesional y yama bonbini na un capitulo nobo den su bida.
Tita sigur ta un figura prominente den Aruba su comunidad, no solamente den e sector turistico, si no tambe den areanan cultural manera Carnaval, pero tambe den e mundo di Deporte. Sigur bon conoci pa su contribucionnan den diferente deporte y evento deportivonan internacional di deporte cu ta tuma luga na Aruba, Tita su rol den e colaboracion entre ATA y COA tabata instrumental den crea un relacion fuerte y di gran balor agrega. COA ta gradici Tita apoyo, amor y compromiso cu deporte. Manera a bisa duranta e reunion, aunke Tita ta sigi pa e siguiente paso den bida, nos ta sigur cu e semper lo keda un gran parti di nos comunidad deportivo. Danki Tita. #TEAMARU