Cu inmenso dolor na nos curason nos ta anuncia fayecimento di Manuel da Silva 16:46 November 8, 2025 Diabierna merdia a drenta e tristo noticia di cu un di nos gran amigo a bay laga nos, despues di un lucha pa recobra su salud ela bay sosega. Manuel nos amigo cla pa yuda cu tur loke e tabata por, Dios duna su alma sosiego eterno.