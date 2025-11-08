Posted in INCIDENTE Hoben a kibra su pia durante wega di futbol na Centro di Bario y Deporte Dakota 18:54 November 8, 2025 Leave a comment Diasabra anochi durante wega di futbol na Centro di Bario y Deporte Dakota un hoben lo a fractura su pia durante e wega. Mesora a yama pidi ambulans pa bin atende e mucha. Na yegada di e ambulans nan a atende e mucha y a transporte pa hospital. Related Articles Jaloezie a pone homber baha tire di su ex-pareha pafo di un nightclub, polis a detene e homber! [VIDEO] Asina un camara di seguridad a capta e explosion for di un distancia Pelea di e pareha turista di e mesun sexo na inicio di Caya G.F. “Betico” Croes, un di nan a knock down! [VIDEO] Saliendo for di e rotonde Palm Beach dama chauffeur a perde control bay cay den plas di awa na Sasakiweg