Hoben a kibra su pia durante wega di futbol na Centro di Bario y Deporte Dakota

18:54  November 8, 2025  Leave a comment

Diasabra anochi durante wega di futbol na Centro di Bario y Deporte Dakota un hoben lo a fractura su pia durante e wega. Mesora a yama pidi ambulans pa bin atende e mucha. Na yegada di e ambulans nan a atende e mucha y a transporte pa hospital.

