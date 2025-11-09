Reflexión Diadomingo 9 November 2025.

Awe riba un Diadomingo nos ta relaja después di dos dia hopi activo.

Mester laga e curpa relaja pa prepara otro siman nobo.

Por hasi poco deporte, bai lama, bati domino etc.

Tur hende ta pendiente di cos pa hasi pa fin di anja cu awo si ta jegando hopi lihe.

Nos tin e tradicion di celebra Pasco di Nacimiento y Aña nobo extensamente.

Show tur weekend y grupo nan musical ta deleita publico.

Esaki ta trese e ambiente di fin di aña mas y mas den curpa.

E boyo di maishi rabo, ayacanan, ham horna y soppie bestia chikito ta hopi popular y no lubida nos suls.

Pero ta bon pa corda riba bo seguridad y di bo famia.

Tur fin di aña ta pasa cosnan raro y hopi accidente.

Tur hende ta pura y ta riba bou cu preparacionnan.