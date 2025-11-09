 Posted in INCIDENTE

[VIDEO] Chauffeur burachi deteni despues di a pasa verboden dal palo di lus y core bay den verboden atrobe!

06:03  November 9, 2025  Leave a comment

Diadomingo mainta a drenta informe di un accidente na J.G. Emanstraat, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda un pick-up Toyota Hi-lux biniendo di direccion contrario dal palo di lus y core bay. Un rato despues un otro patruya a para e pick-up banda di Caya G.F.”Betico” Croes atrobe coriendo den verboden. Mesora a detene pa core auto bao influencia, ocasiona accidente coriendo den direccion prohibi, core bay bandonando sitio di accidente y bolbe core den direccion prohibi ora a par’e.

 

 

