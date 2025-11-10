Grupo musical MELODIA cu produccion nobo pa fin di aña.

Den un ambiente ameno danki na e espacio di Balashi Garden cu a juda Grupo Melodia den un

anochi caminda nan a lansa nan produccion cu 8 tema musical pa fin di aña.

Cu poko dushi snacks y tambe cu Balashi y Chill cu a percura pa e anochi aki, tur presente por

a scucha e trayectoria di grupo Melodia cu tambe ta den preparacion cu algun projecto pa otro

aña nan celebra e di tres lustro di e grupo.

Esaki ta posibel tambe cu e ayudo principal di Tat-Fat Hardware cu ta percura pa e

continuacion di e grupo musical.

Ta di spera cu e grupo por ricibi e sosten di comunidad pa apoya nan den compra di nan

produccion pa medio di un USB cu ta obtenibel serka tur integrante y tambe por deliver esaki

mandando un mensahe via whatsapp na 730-1214 of 567-1664.

Grupo Melodia ta un agrupacion musical manera conoci cu su zonido y character unico,

tocando tur typo di genero cu ta trese e variacion asina grandi den su repertorio.

Awendia no ta facil pa por mantene un grupo asina grandi hunto, pero Melodia logrando esaki

pa hopi aña caba tresiendo e alegria y ambiente den tur hogar y pa tur su fanaticonan,

principalmente den e temporada aki di fin di aña.

Su produccionnan semper ta dirigi riba e temporada di Pasco y tambe Aña Nobo, cu ta hasi e

repertorio asina varia entre otro cu musica bailable of tambe e musica crioyo.

E biaha aki no ta un excepcion, pa di 14 aña consecutivo tin su produccion pa celebra e dushi

temporada y mantene nan tradicion, cu nan produccion “Ban Trese Alegria”

.

Mescos cu nan presentacionnan pa cada temporada, ta gradici cada un integrante di e grupo

pa hasi esaki posibel un biaha mas.

Pa grupo Melodia tin como cantante Kiziah Trimon, Nicole Dijkhoff, Reechel Fingal, Reanne Ras

y Jaylon Machado. E musiconan ta Dido de Cuba (drum), Cassandra Trimon (precuccion),

Franklin Richardson (congas), Sherby Olliverre (Timbal), Giovanni Boekhoudt (piano), Jeremy

Dijkhoff (Cuarta), Ivan Croes (Baho) y Rubin Ponson (mandolin).

Tambe nan kier a gradici esnan cu a juda den e grabacion cu algun pieza, Jair Boekhoudt

(tambora) y T-Drick Boekhoudt (piano).

Tur grabacion a tuma lugar den Melodia Studio.

E tema musicalnan riba e produccion ta cuminsa cu un gaita “E Charrasca”

, ta sigui cu un son

montuno “Horea ta pa tende”

, y despues di esaki tin nan tema promotional cu ta un

gaita/cumbia “Ban Trese Alegria”

.

Riba nr 4 un cancion merengue “Bo no por keda afo”, sigui pa un wals cu no por faya y dirigi

riba nos Pasco “Pesebre en canciones”

.

Asina jegando na e dos ultimo temanan di e produccion cu ta un tumba traditional arubiano

“Moch’i Pisca” y pa sera e produccion a graba un Parang/calypso “Let it Shine”

.

Un produccion asina varia cu cancionnan na spaño, ingles y naturalmente nos dushi

Papiamento den tur e diferente ritmonan y interpretenan di e grupo.

Awor e cancionnan tur ta zonando na e radionan y sigur riba USB stick caminda por cumpra

esaki y contribui na e agrupacion pa sigui deleita nos temporada cu dushi musica pa sera e aña.

Pa termina, grupo Melodia ta gradici tur esnan cu tawata presente na e lansamiento di e

produccion aki mustrando nan interes y aprecio pa nos artistanan local, y mescos pa tur cu lo

por zona e produccion aki na e diferente radionan pa alegra cada hogar den e temporada.