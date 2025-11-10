Grupo musical MELODIA cu produccion nobo pa fin di aña.

Den un ambiente ameno danki na e espacio di Balashi Garden cu a juda Grupo Melodia den un
anochi caminda nan a lansa nan produccion cu 8 tema musical pa fin di aña.
Cu poko dushi snacks y tambe cu Balashi y Chill cu a percura pa e anochi aki, tur presente por
a scucha e trayectoria di grupo Melodia cu tambe ta den preparacion cu algun projecto pa otro
aña nan celebra e di tres lustro di e grupo.
Esaki ta posibel tambe cu e ayudo principal di Tat-Fat Hardware cu ta percura pa e
continuacion di e grupo musical.
Ta di spera cu e grupo por ricibi e sosten di comunidad pa apoya nan den compra di nan
produccion pa medio di un USB cu ta obtenibel serka tur integrante y tambe por deliver esaki
mandando un mensahe via whatsapp na 730-1214 of 567-1664.
Grupo Melodia ta un agrupacion musical manera conoci cu su zonido y character unico,
tocando tur typo di genero cu ta trese e variacion asina grandi den su repertorio.
Awendia no ta facil pa por mantene un grupo asina grandi hunto, pero Melodia logrando esaki
pa hopi aña caba tresiendo e alegria y ambiente den tur hogar y pa tur su fanaticonan,
principalmente den e temporada aki di fin di aña.
Su produccionnan semper ta dirigi riba e temporada di Pasco y tambe Aña Nobo, cu ta hasi e
repertorio asina varia entre otro cu musica bailable of tambe e musica crioyo.
E biaha aki no ta un excepcion, pa di 14 aña consecutivo tin su produccion pa celebra e dushi
temporada y mantene nan tradicion, cu nan produccion “Ban Trese Alegria”
.
Mescos cu nan presentacionnan pa cada temporada, ta gradici cada un integrante di e grupo
pa hasi esaki posibel un biaha mas.
Pa grupo Melodia tin como cantante Kiziah Trimon, Nicole Dijkhoff, Reechel Fingal, Reanne Ras
y Jaylon Machado. E musiconan ta Dido de Cuba (drum), Cassandra Trimon (precuccion),
Franklin Richardson (congas), Sherby Olliverre (Timbal), Giovanni Boekhoudt (piano), Jeremy
Dijkhoff (Cuarta), Ivan Croes (Baho) y Rubin Ponson (mandolin).
Tambe nan kier a gradici esnan cu a juda den e grabacion cu algun pieza, Jair Boekhoudt
(tambora) y T-Drick Boekhoudt (piano).
Tur grabacion a tuma lugar den Melodia Studio.
E tema musicalnan riba e produccion ta cuminsa cu un gaita “E Charrasca”
, ta sigui cu un son
montuno “Horea ta pa tende”
, y despues di esaki tin nan tema promotional cu ta un
gaita/cumbia “Ban Trese Alegria”
.
Riba nr 4 un cancion merengue “Bo no por keda afo”, sigui pa un wals cu no por faya y dirigi
riba nos Pasco “Pesebre en canciones”
.
Asina jegando na e dos ultimo temanan di e produccion cu ta un tumba traditional arubiano
“Moch’i Pisca” y pa sera e produccion a graba un Parang/calypso “Let it Shine”
.
Un produccion asina varia cu cancionnan na spaño, ingles y naturalmente nos dushi
Papiamento den tur e diferente ritmonan y interpretenan di e grupo.
Awor e cancionnan tur ta zonando na e radionan y sigur riba USB stick caminda por cumpra
esaki y contribui na e agrupacion pa sigui deleita nos temporada cu dushi musica pa sera e aña.
Pa termina, grupo Melodia ta gradici tur esnan cu tawata presente na e lansamiento di e
produccion aki mustrando nan interes y aprecio pa nos artistanan local, y mescos pa tur cu lo
por zona e produccion aki na e diferente radionan pa alegra cada hogar den e temporada.