Un celebracion yena di gratitud: A.T.A. ta honra Tita Iglesias pa su legado profesional

Aruba Tourism Authority (A.T.A.) ta expresa su mas profundo agradecimento na señora Esther Iglesias, cariñosamente conoci como“Tita”, cu despues di un distinguido carera, ta bay disfruta di supensioen merecidamente. Tita Iglesias a forma parti di e ekipo di A.T.A. for di 7 di november 2016, y a sirbi cu pasion y compromisoden su rol como Coordinador di Eventonan y Sponsorship. Un persona alegre y cu un sonrisa semper na cara.

Tita Iglesias a traha den e industria di turismo pa 41 aña, treciendo naA.T.A. su experiencia, conocemento y liderato. Pero prome cu su binida na A.T.A., Tita a sirbi como Commercial Manager na Insel Air Aruba, liderando operacionnan y expansion pa 11 destinacion. E tabata tambe Romance Coordinator na Hyatt Regency Aruba, specialisa den planificacion di casamento y eventonan. Su careratambe a inclui posicionnan di liderato den marketing y relacionpublico na Sonesta Resort y Crystal & Seaport Casinos. Y asina por sigui. Tita su esfuerso a wordo reconoci cu varios premio, incluyendo Manager of the Quarter y diferente premio mas for di e.o. Hyatt Corporation.

Pa celebra Tita su legado, un evento special a tuma luga dia 5 di november 2025. Ronella Croes, CEO di A.T.A., a hiba un discursochikito contando su experiencia placentero cu Tita y tur locual sutrabou a nifica pa A.T.A. “Den Tita nos a mira e persona perfecto pa complementa un ekipo cu tabata consisti na es momento ey di hopihoben y pues un persona cu senioridad tabata na su lugar pa yuda y guia. Tita – bo no a desapunta. Bo a sigui sirbi Aruba su turismo den gran forma!” asina Ronella Croes a expresa.

Patrick Melchiors, Destination Services Manager, tambe a hibadiscurso na e celebracion, den cual el a comparti: “Tita, bo sabiduriay bo conocemento a duna forma no solamente proyectonan, pero tambe a yuda forma e hende cu tabatin e privilegio di por a traha cu‘bo. Bo ta laga atras un legado real — un cu lo keda cu nos pa hopi tempo.”

Minister di Turismo, mr. Wendrick Cicilia tambe a conta su propioexperiencia trahando cu Tita Iglesias, cu por cierto el a gradici pa e aprendizahe cu te dia di awe ainda e ta aplica. Pues Tita a haci un impacto positivo riba tur cu tabatin e placer di traha cune.

Na final di tur discurso y recuerdonan inolvidabel cu Tita Iglesias, a sigui un video special cu ekipo di A.T.A. a dedica na dje y no por a falta e brindis na su nomber, ni serenatanan y nos dushi Carnaval.

A.T.A. ta sumamente agradecido pa Tita Iglesias y su valioso aporte y entrega sin condicion na promove y desaroya Aruba su turismo. Tur etapa di bida tin su proposito y e ekipo completo di A.T.A. ta desea Tita Iglesias tur clase di exito den e siguiente fase bunita aki. Mashadanki, Tita!