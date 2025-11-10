Persona ta fayece despues di un caida y e dokter ta constata morto natural.

Dialuna merdia a drenta informe di un persona cu a cay abao na Santa Cruz, mesora a dirigi tanto polis como bomberonan na e sitio. Na yegada di e bomberonan a nota cu e persona no tabata tin mester di bombero pero di ambulans, Mesora a solicita presencia di ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans a nota cu e persona ya casi no tabata dunando señal di bida y a bin na fayece ni maske e intentonan di CPR a ser haci no a logra pa e por a sobrevivi y a pidi presencia di un dokter. Na yegada di e dokter a bin constata cu aki ta trata di un morto natural di un persona di 55 aña di edad, Na famianan di e fayecido ta bay nos mas sincero palabranan di condolencia.