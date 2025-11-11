🎉✨ATENCION ARUBA🇦🇼
👑🎭 Un gran sorpresa pa tur mucha!
🌟 DISNEY MAGIC SHOW
💫 Un tributo na bo karakter preferí di Disney 💫
🎬 Biba e magia di:
🌺 Moana
🦁 Rei Leon
🧞♂️ Aladino
🤠 Toy Story
❄️ Frozen: E Reino di Hielo
🐭 ¡Y naturalmente, Mickey cu su amigo!
🎪 Un show yena di musica, color, baile i fantasia, bao di e gran k
Carpa di Circo Hermanos Suárez.
📍 Harbour Arena – Aruba
📅 SÓLAMENTE 4 DÍA:
🗓️ Diahuebs 13 di november – 8:00 PM
🗓️ Diabierna 14 di november – 8:00 PM
🗓️ Diasabra 15 di november – 5:00 PM i 8:00 PM
Domingo 16 di november – ÚLTIMO DÍA! 2:00 PM i 5:00 PM
🎟️ PROMOCION MÁGIKO:
✨ Presenta e post aki na ticket center:
👉 1 mucha GRATIS (te 12 aña) ku 1 adulto cu ta paga su ticket!
(Solamente 1 mucha gratis pa adulto.)
🎉 No laga ningun mucha keda sin biba e show yen di magia i diversion!
💫 Yega! te domingo 16 di november, bak di e Gran carla na Harbour Arena – Aruba.