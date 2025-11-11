Reflexión Diamars 11 November 2025.

Awe nos ta sigi nos rumbo pa cumplí cu nos debernan.
Nos ta mira otro bunita dia cu nos lo jena cu hopi amor y confiansa pa e bira un exito total.
Nos kier gradici nos bon Dios pa tur locual tin na nos alcance pa biba contento y na su agrado pa nos tur logra hopi anja mas den bida.
Tur dia nos cumpli y traha manera debe ser y cumpli cu tur regla lo ta alegria pa nos curason.
Sigur nos tur ta anhela un bida bunita y structura pa nos por logra tur clase di exito henter nos bida.
Hesus a bisa nos cu mester corda riba e palabranan colección fraterno, di pordon y fe.
Cu ta pa nos reconoce nan y nan por wordu aplica den un comunidad cristian.
Aki tin tur typo di carácter, personalidad y actitud.
Semper husticia na prome luga y no por tin luga pa abusona.