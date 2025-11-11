Training tocante Maneho di Herencia Cultural Marino a clausura exitosamente

Diasabra anochi, 8 di november, durante un encuentro festivo naForti, Minister di Turismo, Transporte y Labor, mr. WendrickCecilia y Profesor Martijn Manders di Universidad di Leiden, lider di e Training concerni, a entrega tur participante nancertificado di e programa completa.

Durante e anochi ameno na Forti, e diferente oradornan aacentua e primicia den Reino Hulandes cu tur isla a participaden un training di arkeologia subaquatico. E sentido di union y colaboracion entre participantenan a ser elogia. Esaki a crea un fundeshi pa futuro cooperacion entre participantenan y e islananriba tereno di herencia cultural. Den su discurso ProfesorMartijn Manders a elogia MANA pa su tremendo sostenorganisatorio y logistico. El’a resalta cu Aruba a impresion’e y e ta mira oportunidadnan pa sigui colabora cu cada isla.

Diesseis profesional riba tereno di herencia cultural y conservacion natural di e seis islanan di Caribe Hulandes a dedica 3 siman na haya teoria y practica pa por propone un maneho di herencia cultural marino, un programa intensivoofreci pa Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) di Hulanda. Partiden dos ekipo, participantenan a haci un presentacion di un plan di maneho di e sitio arkeologico subaquatico SS Pedernales. Cada ekipo a traha un poster cu ta ilustra elementonansignicativo di Pedernales. Pa Aruba a participa 4 profesional, esta ranger maritimo Shane Thielman di Fundacion Conservacion Aruba, ecologista Oriana Wouters, y arkeologonan Harold Kelly y Raymundo Dijkhoff pa MANA.

Durante e periodo di training tambe a planea 3 tour riba nan dia“liber”. E ultimo diadomingo a lanta trempan pa explora Parke Arikok, coordina pa ranger maritimo Shane Thielman di Fundacion Conservacion Aruba (ACF). Un exploracion cu gentilmente ACF a ofrece na facilitador- y participantenan.Arkeologo Harold Kelly y Raymundo Dijkhoff consecutivamente a guia e prome y di dos excurcion na sitionanarkeologico (maritimo) riba nos isla, manera Spaans Lagoen, Ayo, Tanki Flip, Bank’I Jerome, Sero Colorado, Alto Vista y Faro. Alavez a explora sitionan cultural manera muralnancolorido na San Nicolas.

MANA ta gradici ‘Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed’ pa ofrecee training aki y pa e confiansa deposita den MANA pa co-organisa e training concerni. Specialmente e trainernan ProfesorMartijn Manders, Robert de Hoop y Cimberly Symester y secretario di e proyecto Lieke Haan ta haya reconocimentospecial.

MANA ta gradici Ministerio di Asuntonan General, Cultura,medio ambiente y naturalesa pa ta anfitrion di e evento di clausura na Forti, na Ministro Gerlien Croes pa a haci e aperturaoficial di e training y na Ministro Wendrick Cicilia pa sudiscurso y participacion durante clausura. Un danki special namedionan di comunicacion social di Aruba pa a informa publicoy brinda MANA un biaha mas plataforma pa por yega nacomunidad.