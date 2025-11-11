Oranjestad Investors Group den proceso di establece fundacion oficial: OBIZ – Oranjestad Business Investment Zone

Oranjestad, November 2025 —- Grupo di Inversionista Oranjestad (OIG) a anuncia awe cu nan ta bai uni den un entidad huridico nobo: OBIZ (Oranjestad Business Investment Zone). E paso aki despues di a firma un LOI entre gobierno di Aruba y e grupo di inversionista, cu a expresa compromiso mutuo pa inverti den futuro di Oranjestad.
E LOI a sirbi como un punto di salida comparti: tanto gobierno como inversionistanan ta pone infasis riba e importancia di desaroyo di Oranjestad. E establecimento di e fundacion OBIZ awor ta permiti e inversionistanan pa traha mas structura, cu sosten di comunidad y partnernan strategico.
“E LOI firma ta confirma cu nos ta comparti no solamente e intencion pero tambe e responsabilidad pa cu desaroyo di Oranjestad”, segun Elton Arends representante di Oranjestad Investors Group. “Door di oficialisa (OIG) un iniciativa cu a nace for di sector priva di un grupo di inversionista conoci pa nos comunidad pa medio di OBIZ, nos ta sigi cu e compromiso cu tin cu Oranjestad atraves di proyectonan cu ta beneficia no solamente e area pero tambe henter nos isla.”
OBIZ lo enfoca riba desaroyo economico, mehoracion di calidad di bida, seguridad y preservacion di herencia cultural y historico di Oranjestad. E fundacion lo traha di serca cu empresarionan local, organisacionnan di comunidad, y partnernan strategico manera Gobierno di Aruba.
Tocante OBIZ
OBIZ (OIG) a cuminsa na 2022, ora un grupo di inversionista activo den Wilhelminastraat—manera e famia Harms y Koeman, AIB, y Atlas Risk Solutions—a uni forsa pa mehora e caya. Loke a cuminsa cu mehoracionnan practico manera iluminacion, limpiesa, mantencion, y mas union entre negoshinan a evoluciona den un colaboracion mas amplio.
Debi na e envolvimento creciente di otro doñonan di propiedad cu tawata den mesun liña cu e plan cu gobierno nobo ta desaroyando a tuma e decision pa amplia e enfoke pa henter Oranjestad. Dentro di e colaboracion aki, a sera un acuerdo riba algun punto di emergencia manera infrastructura, embeyesemento, limpiesa, seguridad y plantamento di mas mata. E decision pa ancra e colaboracion aki den un fundacion oficial yama OBIZ lo percura pa transparencia, un structura di maneho solido, y e oportunidad pa tur stakeholder dentro di e Zona di Inversion di Oranjestad uni y conhuntamente contribui na e futuro di Oranjestad.