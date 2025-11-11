Actualisacion di Conseho di biahe negativo pa Venezuela: Situacion ta keda tenso y impredecibel

ORANJESTAD: Ministerio di Asuntonan Exterior di Reino conhuntamente cu Gobierno di Aruba y

Departamento di Relacionnan Exterior ta informa pa no biaha pa Venezuela. E conseho aki ta un

actualisacion debi cu e situacion na Venezuela y den lama di Caribe den cercania di e costanan

Venezolano ta keda tenso.

Stranheronan, incluyendo ciudadanonan Hulandes, por core un riesgo halto den caso di un incidente

manera si wordo aresta. Emabahada Hulandes no lo por brinda (mucho) asistencia por ehempel den caso

cu wordo deteni door di autoridadnan Venezolano.

Conseho di biahe ta keda for Ministerio di Asuntonan Exterior di Reino:

Sea cual sea bo situacion no biaha pa Venezuela.

Si bo ta encontra bo mes na Venezuela na e momentonan aki:

 Sali for di e pais si por haci esaki di un forma sigur.

 Controla cu bo ta registra na e Servicio di Informacion di Ministerio di Asuntonan Exterior pa bo

keda informa di e desaroyonan actual via e siguiente link:

https://informatieservice.nederlandwereldwijd.nl/ .

Si bo ta biahando via tera:

 Tene cuenta cu control y hasta situacion di posibel detencionnan na frontera.

 E zonanan di frontera cu Brasil, Colombia y Guyana ta particularmente peligroso debi na e

presencia di gruponan arma.

 A establece puntonan di control den henter e pais. Semper bay cu bo paspoort y/of prueba di

residencia legal.

Departamento di Relacionnan Exterior ta conseha tur persona cu tin pensa pa biaha pa Venezuela pa no

haci esaki y pa sigui e conseho di biahe pa Venezuela via di e website di Ministerio di Asuntonan Exterior

di Reino: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reisadvies/venezuela