Aruba Tourism Authority conhuntamente cu Aruba Ports Authority NV ta yama bonbini na e barco “Brilliant Lady” durante su bishita inaugural na Aruba

Aruba a yama cu orguyo bonbini na Brilliant Lady, e barco nobo pa adulto di Virgin Voyages, marcando un momento importante pa e sector di turismo crucero di nos isla. E yegada ta coincidi tambe cu e cuminsamento oficial di temporada di Carnaval di Aruba, un di e celebracionan cultural mas anticipa di nos isla.

E ocasion historico a tuma lugar den presencia di un delegacion distingui representando e sector di turismo y waf di Aruba, incluyendo, Minister di Turismo, Transporte y Labor, mr. Wendrick Cicilia, Ronella Croes, CEO di Aruba Tourism Authority (A.T.A.), y Marc Figaroa, CEO di Aruba Ports Authority NV (APA NV).

Miembro clave di Gobierno di Aruba, miembronan di e ekipo di A.T.A. y APA NV, operadornan di tour, Korps Politie Aruba, Port Agent SEL Maduro and Sons, Departamento di Inmigracion, y otro ekiponan esencial pa operacionnan di crucero tambe tabata presente. Pa honra e temporada di Carnaval, e delegacion a ricibi un bonbini caloroso cu bailadornan di Carnaval acompaña pa musica en bibo.

Brilliant Lady y Virgin Voyages

Brilliant Lady ta e di cuater barco di Virgin Voyages, hunto cu Scarlet Lady, Valiant Lady, y Resilient Lady. E barco ta transporta aproximadamente 2,770 pasaheronan y 1,150 miembro di tripulacion, cu un peso di mas o menos 110,000 ton. Como parti di e marca enfoca riba adulto di Virgin Voyages, Brilliant Lady ta ofrece un experiencia di crucero nobo cu enfasis riba luho, diseño, entretenimento inmersivo y innovacion culinario.

Sostenibilidad: Un compromiso comparti

For di e momento cu e delegacion a subi riba e barco, por a nota cu sostenibilidad ta parti integral di e operacionnan di Brilliant Lady. Virgin Voyages ta pone enfasis riba cuido di nos medio ambiente por medio di:

Tecnologia pa reduccion di emision: Tier III MARPOL compliance, reduccion di NOx cu catalisado selectivo, y scrubbers SOx.

Eliminacion di plastico di un solo uzo.

Maneho avansa di desperdicio: sistema pa recicla, separacion y tratamento.

Eficiencia energetico: luz LED, diseño optimal y sensor inteligente.

Preparacion pa energia na waf: conexion cu coriente limpi na wafnan cu tin e facilidad.

Sostenibilidad di cuminda y awa: iniciativa pa reduci desperdicio di cuminda (sin buffet) y optimisa uzo di awa fresco.

Durante e tour, e delegacion a mira con e departamento di Excursionnan ta traha den coordinacion cu proveedornan local, pa garantisa tournan cu poco impacto, conscientisacion ambiental y cu enfoke riba nos sociedad. Adicionalmente, excursionnan di Virgin Voyages ta pone enfasis riba experiencianan cu ta duna prioridad na transporte electrico (si tin disponibel), reduccion di emission, pero tambe interaccion cu e comunidad di Aruba.

E compromiso ta alinea cu Aruba su ambicionnan pa cu sostenibilidad. E colaboracion cu Virgin Voyages ta crea un plataforma pa aprendizahe, siña mihor practica y colaboracion duradero.

Ceremonia di intercambio di plakkaat

Un di e momentonan mas importante tabata e ceremonia di intercambio di plakkaat, pa conmemora e bishita inaugural di Brilliant Lady. E ceremonia a inclui intercambio entre e capitan señor Niksa Stjepovic y tripulacion di Brilliant Lady, A.T.A. y APA NV, simbolisando confiansa mutuo, colaboracion y compromiso comparti pa sostenibilidad.

Cu Mira Pa Futuro

Gobierno di Aruba, A.T.A. y APA NV, conhuntamente cu Virgin Voyages ta compromete pa sigui colabora a largo plaso, pa mehora operacionnan di crucero, avansa sostenibilidad y sigura cu turismo ta beneficia Aruba su comunidad local y medio ambiente.