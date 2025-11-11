Chauffeur no a regula su velocidad ni a mantene distancia y a bay tras di e auto su dilanti heridando e chauffeur

Diamars atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida pariba di Centro di Bario Tanki Leendert, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e chauffeur di e pick-up Daewoo Musso no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di e Chevrolet Spark maneha pa un dama cu den pasado a yega di haya un “whiplash” y a sinti dolor. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima pero e no tabata desea di bay hospital.