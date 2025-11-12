[VIDEO] Accidente unda motociclista di 17 aña a lastra 8 meter leu di e impacto na Rudolf Arendstraat

Diamars anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Rudolf Arendsstraat/Weststraat. Mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente entre un hoben riba un scooter cu turistanan den auto di huur. Unda e chauffeur di e auto di huur no a duna preferencia na e scooter maneha pa un hoben di 17 aña y nan a accidenta. Debi na e impacto e hoben a cay y a lastra como 8 meter for di unda e impacto tabata. Na yegada di e ambulans nan a atende cu e victima cu a resulta herida. y a transporte pa hospital.