En conexion cu Dia Mundial di Diabetes – 14 di decemberproximo: ARUBA ONE HAPPY ISLAND LIONS CLUB A ORGANIZA UN CHARLA INFORMATIVO CU E TEMA “SA MAS Y HACI MAS PA COMBATI DIABETES DEN NOS COMUNIDAD”

ORANJESTAD – Den cuadro di e Dia Mundial di Diabetes, Aruba One Happy Island Lions Club (OHIL), a organiza dia 11 di november2025 un charla informativo na MFA Santa Cruz cu e lema “Sa mas y haci mas pa combati diabetes den nos comunidad.”

E evento tabata un ambiente agradabel y educativo, camindaparticipantenan a ricibi informacion util riba prevencion, control y estilo di bida saludabel. Ademas, tabata tin control gratuito di sucu y presion, y un masashi di man pa promove bienestar y relajacion.

Aruba One Happy Island Lions Club ta gradici sinceramente e expertonan di POH (Praktijkondersteuner voor de huisartsenpraktijk) pa nan valioso apoyo y presentacion informativodurante e charla. Nan cooperacion a duna un gran aporte pa educa y inspira e participantenan.

Na final, presidente Lion Aliyuri Arends a gradici e expertonan di POH, tur participante y tur miembro pa nan presentacion, entusiasmoy cooperacion. Ela acentua cu hunto nos por crea conscientisacion, inspira accion y promove un bida saludabel den nos comunidad.

E charla ta parti di e esfuerzo global di Lions Clubs International pa combati diabetes — un di su causa humanitario principal. Aruba One Happy Island Lions Club ta gradici tur colaboradornan y asistente-nan pa nan apoyo y participacion.