Den cuadro di programa di Lions International Hungry Relief: ARUBA ONE HAPPY ISLAND LIONS CLUB TA SIGUI CU SU PROYECTO TAYO RIBA MESA PA YUDA FAMIA DEN NECESIDAD

Nos organisacion ta sigui sirbi cu amor, compasion y compromiso e famianan den necesidad den nos comunidad pa yuda cu tur mesa tin algo pa come. Un danki na Fundacion Pa Nos Comunidad pa su continuo apoyo y cooperacion pa reparti e cumindanan cu tanto cariño y esfuerzo.

Un “Danki special” tambe na Riu Palace Hotel, Amistad Take Away, y tur comerciante cu ta contribui regularmente pa sostene e programa Tayo Riba Mesa. Danki na boso donacionnan y generosidad, hopi famianan ta ricibi un apoyo escencial y un sonrisa den un momento dificil.

Nos miembronan di club ta sigui traha cu e mes un spirito di servicio, preparando e cuminda y tambe yuda reparti e cumindanan.

Bo tambe por yuda!

Bira un amigo di Aruba One Happy Island Lions Club? Haci un donacionvia Aruba Bank na e cuenta:

Fundacion One Happy Island Lions Club, number di cuenta: 6005880190, Specificacion: Tayo Riba Mesa

Hunto nos por combati hamber, yuda famianan di menos recurso, y siguifortifica nos comunidad.

Hunto nos ta sirbi. Hunto nos ta cambia bida.

Bo tambe kier yuda y ta desea di ta un Lions Friends acerca nos na 568-0829 of ohilclubaruba@gmail.com .