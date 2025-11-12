Federacion Dutch Caribbean Mental Health ta presenta Estudio Regional di Salud Mental pa e parti di Reino Hulandes den Caribe di 2024

Kralendijk / Oranjestad / Willemstad / Philipsburg / –

Federacion Dutch Caribbean Mental Health (DCMH) a presenta e prome Estudio Regional di Salud Mental pa e area di Caribe Hulandes di 2024.

Cu e comunicado di prensa aki, nos kier comparti e rapport cu ta contene e resultadonan di e investigacion. E rapport ta dunapa prome biaha un bista di e situacion di salud mental den e parti di Reino Hulandes den Caribe.

E analisis ta mustra cu traha hunto y colecta data ta posibel y ta duna informacion valioso pa yuda stipula maneho y practica. A pesar di e diferencianan den registracion y forma di financiamento, a logra pone un base solido pa un sistema structural pa monitorea salud mental riba e islanan.

Resultadonan principal:

• Den 2024, mas o m e nos 8.400 cliente a wordo trata door d i 5 instancia participante den e investigacion den 5 isla .

• 56% di e clientenan ta hende muhe .

• 30% ta menor di 25 aña y 30% ta mayor di 55 aña.

• E diagn o stico mas c omun ta trastornonan psicotico (por ehempel s k izofrenia ), sigui pa trastornonan depresivo, trastornonan di desaroyo neurobi ologico , y trastornonan rela ciona c u trauma y stress .

E resultadonan ta enfatisa e importancia di sigui traha hunto, mehoracion e calidad di e data y hiba maneho cu ta acapara e necesidadnan specifico pa e comunidad Caribense.

Instancianan cu a participa:

Den e estudio regional aki a participa e siguiente instancianandi salud mental:

• Fundacion Salud Mental Aruba Respaldo (Aruba)

• Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Curaçao (GGZ Curaçao)

• Stichting Opvangtehuis Brasami ( C lini c a di adi ccion Brasami )

• Fundashon Perspektiva i Sosten Integral (PSI) – Skuchami – (servi ci o ambulante di salud mental)

• Mental Health Caribbean (MHC) di BES

E rapport ta un paso importante pa logra un sistema sostenibelpa colecta data y desaroya maneho riba e area di salud mental den e region di Caribe. E ta stimula colaboracion entre instancianan, desaroyadornan di pmaneho y profesionalnanden cuido, pa traha hunto pa e Reino Hulandes den Caribe tamas saludabel y resistente.

Bishita Respaldo su website www.respaldo.aw y lesa e rapportcompleto – “Rapport Regiobeeld GGZ Caribisch Gebied2024”.

Verdeling geslacht

Aantal diagnoses totaal 2024

Federatie Dutch Caribbean Mental Health presenteert

Regiobeeld GGZ Caribisch Gebied 2024

Kralendijk / Oranjestad / Willemstad / Philipsburg / –

De Federatie Dutch Caribbean Mental Health (DCMH) heeft het eerste Regiobeeld GGZ Caribisch Gebied 2024 gepresenteerd. Middels dit persbericht willen wij het rapport met de resultaten van dit onderzoek delen. Dit rapport biedt voor het eerst een gezamenlijk overzicht van de geestelijke gezondheidszorg in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden.

De analyse toont dat samenwerking in dataverzameling haalbaar is en waardevolle inzichten oplevert voor beleid en praktijk. Ondanks verschillen in registratie en dekking is een solide basis gelegd voor structurele monitoring van de geestelijke gezondheidszorg op de eilanden.

Belangrijkste bevindingen:

• In 2024 werden bijna 8.400 cliënten behandeld door vijf deelnemende instellingen verspreid over vijf eilanden.

• Vrouwen vormen 56% van de cliënten.

• 30% is jonger dan 25 jaar en 30% ouder dan 55 jaar.

• De meest voorkomende diagnoses zijn psychotische stoornissen (bijvoorbeeld schizof renie) , gevolgd door depressieve stoornissen, neurobiologische ontwikkelingsstoornissen , trauma- en stress gerelateerde stoornissen.

De resultaten onderstrepen het belang van verdere samenwerking, verbetering van datakwaliteit en beleid dat inspeelt op de specifieke behoeften van de Caribische bevolking.

De deelnemende instellingen

Aan het regiobeeld werkten vijf GGZ-instellingen mee:

• Fundacion Salud Mental Aruba Respaldo (Aruba)

• Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Curaçao (GGZ Curaçao)

• Stichting Opvangtehuis Brasami (Verslavingskliniek Brasami )

• Fundashon Perspektiva i Sosten Integral (PSI) – Skuchami – (Ambulante GGZ)

• Mental Health Caribbean (MHC)

Het rapport vormt een belangrijke stap richting een duurzaam systeem voor dataverzameling en beleidsontwikkeling binnen de geestelijke gezondheidszorg in het Caribisch gebied. Het bevordert samenwerking tussen instellingen, beleidsmakers en zorgprofessionals om gezamenlijk te werken aan een gezonder en veerkrachtiger Caribisch Koninkrijk.

Bezoek de website van Respaldo op www.respaldo.aw en lees het volledige rapport – “Rapport Regiobeeld GGZ Caribisch Gebied 2024”.

Verdeling geslacht

Aantal diagnoses totaal 2024