Federacion Dutch Caribbean Mental Health ta presenta Estudio Regional di Salud Mental pa e parti di Reino Hulandes den Caribe di 2024

Kralendijk / Oranjestad / Willemstad / Philipsburg / –
Federacion Dutch Caribbean Mental Health (DCMH) a presenta e prome Estudio Regional di Salud Mental pa e area di Caribe Hulandes di 2024.
Cu e comunicado di prensa aki, nos kier comparti e rapport cu ta contene e resultadonan di e investigacion. E rapport ta dunapa prome biaha un bista di e situacion di salud mental den e parti di Reino Hulandes den Caribe.
E analisis ta mustra cu traha hunto y colecta data ta posibel y ta duna informacion valioso pa yuda stipula maneho y practica. A pesar di e diferencianan den registracion y forma di financiamento, a logra pone un base solido pa un sistema structural pa monitorea salud mental riba e islanan.
Resultadonan principal:
E resultadonan ta enfatisa e importancia di sigui traha hunto, mehoracion e calidad di e data y hiba maneho cu ta acapara e necesidadnan specifico pa e comunidad Caribense.
Instancianan cu a participa:
Den e estudio regional aki a participa e siguiente instancianandi salud mental:
E rapport ta un paso importante pa logra un sistema sostenibelpa colecta data y desaroya maneho riba e area di salud mental den e region di Caribe. E ta stimula colaboracion entre instancianan, desaroyadornan di pmaneho y profesionalnanden cuido, pa traha hunto pa e Reino Hulandes den Caribe tamas saludabel y resistente.
Bishita Respaldo su website www.respaldo.aw y lesa e rapportcompleto – “Rapport Regiobeeld GGZ Caribisch Gebied2024”.
Verdeling geslacht
Aantal diagnoses totaal 2024
Federatie Dutch Caribbean Mental Health presenteert
Regiobeeld GGZ Caribisch Gebied 2024
Kralendijk / Oranjestad / Willemstad / Philipsburg / –
De Federatie Dutch Caribbean Mental Health (DCMH) heeft het eerste Regiobeeld GGZ Caribisch Gebied 2024 gepresenteerd. Middels dit persbericht willen wij het rapport met de resultaten van dit onderzoek delen. Dit rapport biedt voor het eerst een gezamenlijk overzicht van de geestelijke gezondheidszorg in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden.
De analyse toont dat samenwerking in dataverzameling haalbaar is en waardevolle inzichten oplevert voor beleid en praktijk. Ondanks verschillen in registratie en dekking is een solide basis gelegd voor structurele monitoring van de geestelijke gezondheidszorg op de eilanden.
Belangrijkste bevindingen:
De resultaten onderstrepen het belang van verdere samenwerking, verbetering van datakwaliteit en beleid dat inspeelt op de specifieke behoeften van de Caribische bevolking.
De deelnemende instellingen
Aan het regiobeeld werkten vijf GGZ-instellingen mee:
Het rapport vormt een belangrijke stap richting een duurzaam systeem voor dataverzameling en beleidsontwikkeling binnen de geestelijke gezondheidszorg in het Caribisch gebied. Het bevordert samenwerking tussen instellingen, beleidsmakers en zorgprofessionals om gezamenlijk te werken aan een gezonder en veerkrachtiger Caribisch Koninkrijk.
Bezoek de website van Respaldo op www.respaldo.aw en lees het volledige rapport – “Rapport Regiobeeld GGZ Caribisch Gebied 2024”.
Verdeling geslacht
Aantal diagnoses totaal 2024