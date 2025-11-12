Awo pashent no mester bay afo pa operacion di aneurisma Donacion di clipnan neurovascular ta eleva calidad y siguridad di cuido na Aruba

En conexion cu emeritacion di neurociruhano prof. dr. Bart van der Zwan di UMC Utrecht (UMCU), nos di Horacio Oduber Hospital (HOH), tabatin e grato placer di ricibi un donacion sumamente valioso, riba inicitaiva di su persona, di e compania Aleman ‘Peter Lazic’ y e compania Hulandes ‘Circle Medical’.Un momento grandi, paso e profesor a baha cu pensioen y a tuma e momento aki pa haci un donacion valioso na nos Hospital.
E donacion ta consisti di un set di instrumento neurovascular, entre otro clipnan di aneurisma di diferente tipo, ‘appliers’, un ‘tray’ y tambe un sistema di tag. E instrumentonan y implantenanaki ta haci posibel pa realisa operacionnan complica di aneurisma di un manera sigur y efectivo na Aruba mes. Awo pashentnan no mester bay den exterior mas pa un operacion asina, y miho ainda,paso pa hopi di nan e ta un operacion di urgencia cu ta salba nan bida.
E colaboracion entre dr. Van der Zwan y Niels Weynschenk di Circle Medical ta uno cu ta existi ya pa hopi aña caba y a inicia na UMCU. E team aki a yuda Aruba hopi biaha caba den pasado, sea cu nan conocemento of cu material y cu e donacion importante aki ta fortalece e laso mas ainda. Durante luna di juli di e aña aki e colaboracion aki a demostra su balor durante un operacion di urgencia riba un turista Mericano, cu asistencia di neurociruhano dr. van der Zwan y HOH su team local, a resulta un exito total. Segun van der Zwan: “Esaki no ta solamente confirma cu e colaboracion ta esencial pero tambe cu HOH tin acceso na un camber di operacion bon ekipa y tambe un team di camber di operacion profesional y capabel pa haci operacionnan neurovascular cu ta complica. Ta importante pa corda cu un clip no ta solamente cera, pero ta uni tambe mas ainda!”
Drs. Jacco Vroegop, presidente di Hunta di Directiva di HOH orguyosamente ta mira bek riba e desaroyo di e colaboracion cu UMCU: “Algun luna despues cu mi a cuminsa traha na HOH, nos a start cu’n colaboracion intensivo hunto cu prof. Pierre Robe diUMCU y nos ciruhano local Greg Lacle pa amplia e pallet di neurocirugia, crea un miho distribucion di trabou pa nos team y pa comparti conocemento y experiencia. Loke a cuminsa cu un solo specialismo a crece bira un red mas amplio cu varios disciplina. Pa mi, e cuido neurovascular tin un aprecio special den mi curason. Mi prome experiencia cu operacionnan di e tipo aki tabata durante mi prome stage na aña 1997 di Dijkzigt Ziekenhuis (awo Erasmus MC) na Rotterdam. Mi ta hopi orguyoso cu a logracrea un legado hunto cu un team entusiasma di HOH y tambe di UMCU. E clipnan pa neuro–aneurisma cu nos a ricibi lo bay salba bida y esey ta simbolisa exactamente loke nos ta para pe: sigui traha riba un miho hospital y un miho cuido pa nos isla.”
HOH ta sumamente agradecido na prof. dr. Van der Zwan, e companianan Peter Lazicy Circle Medical, UMCU y prof. dr. Robe, cu nan donacion valioso contribuyendo asina na un cuido mas fuerte na Aruba, pa nos comunidad y nos bishitantenan. Niels Weynschenk ta conclui: “Na momento di duna pa uno, dos y hopi mas persona lo bira feliz! Esey alfinal ta loke bida ta!”