Esaki lo ta e casonan cu lo ser atendi den Sala di Corte di Prome Instancia 14, 17, 20 y 27 di november 2025

Corte di Prome Instancia 14 november 2025

Horario

Sospechoso

Acto Castigabel

08.15

Z.I.T.

Uitspraak

08.30

I.J.B.A.d.S.

J.A.G.C.

A.d.S. y G.C. ta wordo acusa di ladronicia riba 2 di mei 2025.

09.30

M.E.L.T.

S.S.F.S.

T. y S. ta wordo acusa di a viola ley di droga riba 5 di mei 2025.

11.00

D.A.P.

P. ta wordo acusa di maltrato pisa di un familiar cu un arma, cu lesion grave como consecuencia, riba 22 di maart 2025.

Corte di Prome Instancia 17 november 2025

Horario

Sospechoso

Acto Castigabel

08.15

A.A.K.K.

Uitspraak

08.30

J.J.P.A.

A. ta wordo acusa di maltrato serio riba 14 di juni 2025.

09.30

G.D.C.V.

J.R.P.M.

C.K.L.

V., P.M. y L. ta wordo acusa di a viola ley di droga riba 23 di juni 2025.

11.00

H.R.D.

D. ta wordo acusa di venta y importacion di cocaina y di tabatin plantaciondi marihuana den e periodo di juni 2020 te 20 di juni 2025.

13.30

A.E.J.

J. ta wordo acusa di kiebro y ladronicia riba 2 di juli 2025 y 6 di juni 2025.

14.15

U.I.A.S.

S. ta wordo acusa di maltrato riba prome di oktober 2025.

15.00

J.J.W.

W. ta wordo acusa di ladronicia di un turista riba 23 di augustus 2028.

Corte di Prome Instancia 20 november 2025

Horario

Sospechoso

Acto Castigabel

08.30

L.L.D.S.

D.S. ta wordo acusa di abuso sexual di menornan di edad riba 28 di november 2024.

09.25

J.P.F.

F. ta wordo acusa di posesion di pornografia infantil riba 15 di juli 2023.

10.00

D’A.H.A.

D.A. ta wordo acusa di maltrato serio riba 26 di februari 2025 y riba 26 di mei 2025.

11.00

M.J.F.

F. ta wordo acusa di maltrato y destruccion riba 15 di december 2024.

13.30

S.O.d.C.

M.A.S.R.

E.S.V.A.

K.G.M.F.

E grupo ta wordo acusa di desfalco, estafa y labamento di placa den e periodo di 2017 te 30 di mei 2023.

14.00

R.R.B.

Pro forma. B. ta wordo acusa di a viola su mes casa riba 10 di augustus 2025 y tambe di a dal’e intencionalmente varios biaha cu un celular of mokete nasu cara y cabez, cu lesion grave como consecuencia. E ta wordo acusa di a secuestra e casa riba 10 di augustus 2025 dor di ranke y tene cu forza, lastre riba flur, tene den un yabi di inmobilisacion, cera porta na lock y kita su telefon.

14.00

A.J.J.R.

Pro forma. R. ta wordo acusa di a hinca un persona ocho biaha cu un cuchiona su seit, cabez, skouro, elboog y/of braza, cu e intencion di tuma su bida, riba 12 di augustus 2025.  

Corte di Prome Instancia 27 november 2025

Horario

Sospechoso

Acto Castigabel

08.30

A.C.J.

J. ta wordo acusa di a maltrata un persona riba 23 di januari 2024.

09.00

J.K.F.

F. ta wordo acusa di a causa un accidente di trafico riba prome di december2023, cu morto di un persona como consecuencia.

11.00

R.G.C.T.

C.T. ta wordo acusa di a viola ley di droga riba 31 di maart 2025.

11.30

L.J.R.S.

Y.J.H.V.

A.R.R.M.

B.J.R.B.

E grupo ta wordo acusa di a viola ley di droga riba 3 y 4 di april 2025.  

13.30

J.A.B.

B. ta wordo acusa di a viola ley di droga riba 30 di oktober 2023.

14.00

J.J.R.

R. ta wordo acusa di maltrato riba 25 di mei 2022.

14.30

A.T.B.

B. ta wordo acusa di maltrato cu un arma riba 26 di oktober 2022.

15.10

D.L.L.

L. ta wordo acusa di destruccion riba 2 di mei 2024.

