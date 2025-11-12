 Posted in ARTE/CULTURA

Departamento di Cultura Aruba ta invita tur scolnan pabishita www.cultura.aw pa: MATERIAL EDUCATIVO Y INFORMATIVO – 70 AÑA DI NOS ESCUDO DI ARUBA

Na ocasion di e conmemoracion di 70 Aña di Nos Escudo di Aruba (15 di november 1955 – 15 di november 2025), Departamento di Cultura Aruba (DCA) ta anuncia cu a elabora y publica un serie di material educativo y cultural digital dedica na e simbolo nacional cu ta representa nos orguyo, union yidentidad como pueblo.

E escudo di Aruba ta un simbolo di orguyo, union yhistoria — un refleho di nos balornan, nos identidad y nos progreso. DCA ta kere firmemente cu conocementoy aprecio pa nos simbolonan nacional ta fortifica esentido di pertenencia y identidad cultural, particularmente den nos hubentud.

Pa motibo aki, DCA a traha riba materialnan educativo y informativo cu ta disponibel pa uso den scolnan y patoda comunidad Arubiano.

Material pa Scolnan:

Un One Pager – 70 Aña di Nos Escudo di Aruba cuinformacion basico y visual atractivo pa mucha di diferente edad.
Un boeklet digital cu explicacion amplio riba e historia, simbolismo y diseño di nos escudo, disponible pa descarga digital.

Material pa Comunidad:

Un segmento televisivo especial na programa Bentana Cultural (Telearuba) dedica na e aniversario di nos escudo.
Publicacion di contenido educativo y cultural riba eplataforma digital di DCA (Facebook, Instagram, YouTube) y den medionan di prensa local.

DCA ta invita tur scolnan primario y secundario pabishita nos website y uza e materialnan aki como un recurso educativo pa motiva discusion y orguyonacional den lesnan y actividadnan di clase.

Pa mas informacion y pa yega na e materialnan digital, por bishita:
👉 www.cultura.aw

Departamento di Cultura Aruba ta gradici tur scolnan, educadornan y institucionnan pa nan cooperacion y compromiso continuo pa inspira y forma nos futuro generacionnan.

