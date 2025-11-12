Accidente entre un pick-up y un auto di huur cu turista unda un turista a resulta herida!

Diaranson merdia a drenta informe di un accidente cu persona herida dilanti di Wendy’s Blvd., mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente entre un pick-up y un V-Wagen cu turista unda un turista a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e turista victima na e sitio mes.

