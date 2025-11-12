 Posted in INCIDENTE

Accidente pa falta di preferencia na momento di reverse na Dakota.

Diaranson atardi a drenta informe di un accidente na Avenida Milio Croes, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu un auto Hyundai Accent a bay reverse pa sali for di e parkinglot pero no a duna preferencia na e Nissan Rogue cu tabata pasando. Afortunadamente ningun hende a resulta herida.

