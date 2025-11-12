[VIDEO] Auto a bay bira na man robes sin pone signlight ora cu brommer ta bay pas’e

Diaranson atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Sabana Liber, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu un auto Volkswagen GTI a bay bira na man robes sin a pone signlight ora cu brommer ta bay pas’e y a dal den dje den banda y aparte di raspa su curpa na diferente parti ora cu ela cay ela fractura su schouder banda drechi. Na yegada di e ambulans nan a atende y a transporte pa hospital.