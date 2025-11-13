Reflexión Diahuebs 13 November 2025.

Awe nos, mane semper tin nos Señor na prome luga mane nos wowonan habri pa mustre nos gratitud.
Cu nos bon Dios ta tur cos pa nos no tin duda.
Te a crea nos y ta regala nos cada dia di nos dushi bida.
Nos por lanta tur dia y gosa di hopi cos bunita.
Nos tin nos trabou cu ta duna nos e entrada pa por cumpli cu nos debernan.
Nos sa cu tin diferente ciudadano cu no ta jega mucho leuw pa un of otro motibo.
Nos mester ta contento cu nos tin un previlegio.
Hopi no tine fácil y mester lucha pa biba.
Awendia bo mester wak cu kende bo ta anda y kiko ta come of bebe.
Semper positivo y cu confiansa.