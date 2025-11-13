AWA A MUHA TEAM SNOR BOU DAK NA KUDAWECHA!

Calabas/Kudawecha – Diasabra ultimo, 8 di november, un misterio grandi a pasa net n’e grens entre Kudawecha y Calabas! Un enigma, un fenomeno sobrenatural cu testimonionan sumamente varia di esnan cu a presencia e encuentro di domino entre e famoso Team Snor, guia bou e notorio “Snor” Perez, y e trabuconan di Bou Dak Boys, dirigi pa nada menos cu “el pequeño gigante” Gibi Webb!
Ta bo pa remarca prome cu nos sigui cu Team Snor a perde 1 wega so henter aña 2025, net e prome wega di januari. Henter resto di aña, Snor tabata invicto … te ora cu lamper cu strena a pone awa yobe durisimo bou dak dje palacio didomino aya na Kudawecha, e famosisimo Domino Square Garden!
E bataya a cuminsa manera di rutina: team Snor tumando bentaha y demostrando su gran forsa den e campo di domino. Ora halftime a bati, Team Snor tabata tin un bentaha suave di 11 – 9! Na Hulanda nan lo bisa “niet gepiest, maar toch nat”! Sinembargo, den un entrevista exclusivo cu lider di Team Snor, e ingenioso Nelson “Snor” Perez, autor di varios teoria den e arte di pega piedra, el a declara cu durante prome tanda e porta dje establecimento a dal habri abruptamente y el a sinti cla cla un biento friu pasa c’un holo na awasero, lamper y strena. Su curpa a coy ril, y un forbor siniestro a “warskiw” su sinti!
Shonnan, kico a pasa despues di mita tempo, cua forsa scur por a tuma control dje sucesonan, niun hende no por bisa cu exactitud! Tin mirones a declara cu nan a wak un krans yen di luz aparece halto den shelo riba dak di Domino Square Garden y un rayo c’un color indescribibel captura sinti di tur presente perteneciendo na Team Snor, y switch esaki na “OFF”. Otro ta declara cu porta a zwaai habri cu forsa y un luz straño a manda biento duro y cu awa a cuminsa yobe bou dak net riba cabes di cada integrante di Team Snor, pone nan bira moli moli. Algun di cu “un tal Jansen” a trece un “WIFI” secreto c’un luz siniestro, mandando señanan codifica pa su compinchinan. Con cu ta, con cu bin, den un frega di wowo Bou Dak Boys ta score 12 punto tras di otro, mientras e pober victimanan di Team Snor apenas ta score 2! Shonnan, aña a caba c’un desastre di proporcion Biblico pa Team Snor ora Bou Dak Boys muha nan cu score aplastante di 21 – 13!! Shonnan, “het kan verkeren …”