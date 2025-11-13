Diahuebs atardi a drenta informe di cu un trahado femenino di 40 aña a slip cay na trabao y ta inconciente na Riu Antiyas, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans mesora a atende y a transporte pa hospital pa tratamento mas avansa.
Trahado femenino di 40 aña a cay y keda inconciente na Riu Antiyas
