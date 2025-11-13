Diahuebs atardi laat a drenta informe di cu un porta di hero lo a cay riba un homber di edad na Tanki Leendert, meaora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans a bin encontra cu un homber di 72 aña cu un porta a cay riba dje. Ta trata aki di un porta basta pisa y a logra saca e victima for di bao di e porta y pone den ambulans. E homber tabata keha di dolor na su pia y lomba. Nan a atende y a transporte pa hospital.
Na Tanki Leendert un porta di hero a cay riba homber di 72 aña lague herida!
