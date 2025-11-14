CHARLA INFORMATIVO RIBA DIABETES NA COLEGIO SANTA FAMIA: ARUBA ONE HAPPY ISLAND LIONS CLUB Y POH

Den cuadro di e Dia Mundial di Diabetese (14 di november), Aruba One Happy Island Lions Club, den colaboracion cu POH (Praktijkondersteuners Huisartsenzorg), a brinda diahuebs mainta un charla educativo y interactivo na klas 4 y 5 di Colegio Santa Famia na Pos Chiquito.

E actividad educativo tabata dirigi na studiante-nan di enseñanza primario, cu e meta pa:

• Aumenta conocemento basico riba diabetese

• Splica e diferencia entre diabetes tipo 1 y tipo 2

• Enfatiza importancia di estilo di bida saludabel

• Motiva muchanan pa tuma desicion cu por preveni diabetes tipo 2

Durante e sesion, e presentacion a sigui e metodologia di IDF KiDS, adapta pa scolnan, y tabata inclui un dinamico Kahoot educativo pa stimula participacion y comprension. Muchanan a participa cu entusiasmo y a mustra gran interes den e topico.

Na final e alumnonan a ricibi un appel cu e mensahe: “𝐁𝐨 𝐦𝐞𝐬 𝐭𝐢𝐧 𝐜𝐮𝐂𝐮𝐢𝐝𝐚 𝐛𝐨 𝐜𝐮𝐫𝐩𝐚! 𝐂𝐨𝐦𝐞 𝐦𝐚𝐬 𝐟𝐫𝐮𝐭𝐚, 𝐛𝐞𝐛𝐞 𝐚𝐰𝐚 𝐲 𝐦𝐨𝐯𝐞 𝐛𝐨 𝐜𝐮𝐫𝐩𝐚 𝐩𝐚𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐢 𝐝𝐢𝐚𝐛𝐞𝐭𝐞𝐬𝐞” y tambe un foyeto cu informacion tocante diabetese.

Aruba One Happy Island Lions Club ta expresa su profundo agradecimiento na:

• Experto-nan di POH, pa nan presentacion claro, accesibel y adapta na nivel di studiante

• Colegio Santa Famia, pa nan colaboracion y apertura

• Hilton Hotel y Riu Hotel, pa nan apoyo y cooperacion

• BID, pa nan contribucion y asistencia.

Aruba One Happy Island Lions Club ta reafirma su compromiso cu educacion, conscientizacion y prevencion den comunidad. Por medio di proyecto como e charla educativo aki, nos ta traha pa prepara un generacion cu tin mas conocemento riba risconan di diabetes y pa stimula un estilo di bida saludabel.

Hunto nos por crea mas conocemento, inspira accion, y fortifica salud den nos comunidad.

Bo tambe kier yuda y ta desea di ta un Lions Friends acerca nos na 568-0829 of ohilclubaruba@gmail.com .