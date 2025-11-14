UPDATE: Entrada hudicial cu detencion diabierna mainta na Rooi Bosal

Diabierna madruga autoridadnan hudicial a reuni pa asina haci un entrada hudicial y un detencion na un adres na Rooi Bosal, awe24.com tambe tabata tey y a capta e siguiente imagennan. Aki un rato ora cu ministerio publico autorisa lo duna e siguiente informacionnan di e caso aki! Diabierna mainta un team di recherchenan anti droga a haci un entrada hudicial na un cas na Rooi Bosal unda a detene 2 sospechoso envolvi den e caso. Esaki debi na un investigacion relaciona cu bendemento di droga. Ambos persona a ser deteni mientras confisca basta droga cu basta placa.