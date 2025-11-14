Reflexión Diabierna 14 November 2025.

Awe riba e bunita día aki, por cierto un Diabierna cu ta un fin di siman.
Nos ta cuminsa gradici nos bon Dios prome y ta sigi cu nos tarea di dia.
Nunca nos por lubida nos Creador cu ta stima nos asina tanto cu ela manda su propio yui bai muri na cruz pa salba mundo.
No por imagina con dolor esey ta pa un mamá pari un yui crie te na grandi pa después mester laga nan clabe na cruz.
Awendia hopi ta kere cu Cristo lo ta regresando den e dianan aki.
Si mira e mundo awendia, cu un hubentud den droga cu falta di respet pa mayornan y maestronan y autoridad.
Majornan cu no tin control riba nan yuinan, welo y wela maltrata pa nietonan.
Mucha mujer nan ta lanta sin respet pa nan curpa.
Hopi cos bruha cu nos bon Dios no ta aseptando