Diabierna mainta a drenta informe di unb accidente cu hende herida banda di Amsterdam Manor, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un dama na estado den un BYD F3 no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di un Hyundai Veloster. E impacto tabata basta fuerte cu e dama na estado tabata preocupa pa su yiu cu e ta sperando. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a transporte pa hospital.
Auto a para pa duna otro un chens esun su tras a logra para pero e otro su tras a bay dal su tras
Diabierna mainta a drenta informe di unb accidente cu hende herida banda di Amsterdam Manor, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un dama na estado den un BYD F3 no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di un Hyundai Veloster. E impacto tabata basta fuerte cu e dama na estado tabata preocupa pa su yiu cu e ta sperando. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a transporte pa hospital.