Accidente cu 5 persona herida envolvi pero un hende so a desea atencion di ambulans

Diabierna mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida riba e caminda principal di Barcadera pa Balashi, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda e chauffeur di un Mitsubishi L300 van cu no a regula su velocidad a bay dal tras di un Mustang GT. Debi na e impacto 5 perona a resulta herida pero un di nan so a desea atencion di ambulans.

