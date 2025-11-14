Comunidad tin oportunidad pa bid VEHICULO NA WARDA DI POLISNAN TA BAY NA FINDISHI

Santa Cruz, ARUBA: Cuerpo Policial Aruba ta anuncia cu segun artikulo 31 lid 1 di Landsverordening

Wegverkeer (AB 1997no.18) lo tin un catalogusveiling (catalog di findishi), pa vehiculonan (auto y brommer)

cu tin mas cu 90 dia y/of a pasa e termino aki y cu durante e ultimo ‘kijkdagen” organisa pa KPA e doño no

busca su vehiculo y no a cumpli cu e parti legal como doño.

E findishi lo tuma lugar den forma di un catalogo di findishi. Esaki ta nifica cu interesado por haya informacion

adelanta den e catalogo digitalmente cu lo ta disponibel riba e website di Recovery Solutions & Investigations

(RSI) cu ta www.rsiaruba.com.

Den e catalogo ta inclui e vehiculo cu ta na findishi, cu su number di identificacion, marca, modelo y otro

aspectonan cu ta relevante.

RSI lo tin e formulario pa e vehiculo na findishi digital riba su website of por pasa busca e formulario na oficina

di RSI cu ta situa na Avenida Milio Croes 40-A na Oranjestad.

E catalogo cu tur e informacion y instrucionnan lo ta disponibel pa publico desde 14 november 2025 te cu 1

december 2025 pa 4:00 pm riba e website www.rsiaruba.com

E vehiculonan lo wordo bendi manera nan ta (“as is”) sin ningun garantia y tampoco por debolbe bek.

Interesadonan ta hay oportunidad pa wak e vehiculonan ariba e dia y ora stipula manera menciona den e

catalogo;

Warda di Polis Noord y Santa Cruz : 18 y 19 november 2025; 10:00am pa 2:00 pm.

Warda di Polis San Nicolaas y Balashi: 20 y 21 november 2025; 10:00 am pa 2:00 pm.

Desde 18 november 2025 di 08:00 am te cu dia 1 december 2025 pa 4:00pm ta e periode cu por manda oferta

“Bid”.

E lugar pa entrega esaki ta na Recovery Solutions & Investigations (RSI) situa na Avenida Milio Croes 40-A of

por mande via e-mail na collections@rsiaruba.com .

Pa mas informacion por tuma contacto cu Recovery Solutions & Investigation (RSI) na telefoon 6404545/

Whatsapp 7314646 of e-mail collections@rsiaruba.com

