Bishita di trabou na Boneiro LASONAN FUERTE: ARUBA Y BONEIRO UNIENDO HUNTO POLICIALMENTE

Santa Cruz, ARUBA: E Cuerponan den region Caribense conoce hunto un historia largo y bunita.
KPA (Korps Politie Aruba) y KPCN (Korps Politie Caribisch Nederland) ta expolorando con lo por fortalese
mas ainda e colaboracion den e cuerponan. Enconexion cu esaki altocomisario di polis sr.Ramon Arnhem a haci
un bishita recientemente na KPCN na Boneiro.
Altocomisario Arnhem a topa cu altocomisario di Boneiro sr.Alwyn Braaf. Tambe hefe di departamento di
comunicacion di KPA sra.Liliana Rasmijn tabata presente pa e encuentro aki. Hunto a cera conoci cu diferente
departamentonan cu ta resorta bao di KPCN.
Durante bishita di trabao e departamentonan di comunicacion di Aruba y Bonairo a ser conoci cu otro y
intercambia ideanan pa loke ta e tema aki.
Esaki ta un di e prome bishita den region. Pronto lo haci mas bishita di trabao na diferente Cuerponan den
region.
Un danki na altocomisario sr.Alwyn Braaf di KPCN pa su coordialidad como tambe un bon programa hinca
den otro pa e bishita cortico pero fructifero. Altocomisario Arnhem y hefe di departamento di communicacion
di KPA sra Rasmijn ta agradecido pa por a ser conoci, intercambia informacion y ideanan na diferente
departamentonan na KPCN.