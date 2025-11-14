 Posted in INCIDENTE

[VIDEO] Entrenamento grandi na haf di Barcadera cu varios instancia envolvi!

November 14, 2025

Diabierna mainta a tuna lugar un entrenamento grandi y ta un ehercicio obligatorio cu ta destina pa evalua y fortalece e cooperacion y coordinacion entre e diferente instancia di emergencia:

• Brandweer
• Cuerpo Policial di Aruba
o Maritieme Politie
o Grenspolitie
• Departamento di Salud Publico
• IMSan
o Ambulance
• Departamento di Asunto Social
o Rode Kuis Aruba
• Kustwacht
• Aruba Port Authority (APA)
• ASTEC
• Directie Scheepvaart Aruba (DSA)
• Havenmeester
• DOUANE Aruba
• Imigracion Aruba

A simula cu como 13 persona a ser infecta pa un substancia y mester a ser desinfecta di esaki.

