[VIDEO] Entrenamento grandi na haf di Barcadera cu varios instancia envolvi!

Diabierna mainta a tuna lugar un entrenamento grandi y ta un ehercicio obligatorio cu ta destina pa evalua y fortalece e cooperacion y coordinacion entre e diferente instancia di emergencia:

• Brandweer

• Cuerpo Policial di Aruba

o Maritieme Politie

o Grenspolitie

• Departamento di Salud Publico

• IMSan

o Ambulance

• Departamento di Asunto Social

o Rode Kuis Aruba

• Kustwacht

• Aruba Port Authority (APA)

• ASTEC

• Directie Scheepvaart Aruba (DSA)

• Havenmeester

• DOUANE Aruba

• Imigracion Aruba

A simula cu como 13 persona a ser infecta pa un substancia y mester a ser desinfecta di esaki.