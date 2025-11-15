[VIDEO] Motociclista a haya su mes cara a cara cu un chauffeur pasando auto y a desvia subi acera dal peaton!

Diabierna anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Piedra Plat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un motociclista a haya su mes cara a cara cu un auto pasando otro auto y e mester a desvia y a subi acera pero riba e acera tabata tin un peaton canando y a bay dal e anto e mes a cay tambe mientras su brommer a lastra bay para meymey di caminda. Na yegada di e 2 ambulansnan nan a atende e victimanan mientras polis a busca testigonan cu por a mira e number di auto cu tabata pasando e autonan. Tur 2 victimanan a ser atendi y transporte pa hospital.