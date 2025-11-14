 Posted in INCIDENTE

Esaki lo ta e casonan cu lo ser atendi den Sala di Corte di Prome Instancia 27 november, 2 y 11 di december 2025

Corte di Prome Instancia 27 november 2025

Horario Sospechoso Acto Castigabel
14.00 R.P.L. Pro forma. L. ta wordo acusa di bende cocaina y hennep den e periodo di september 2024 te 17 di augustus 2025.
14.00 J.M.H.

L.J.A.S.

 Pro forma. H. y S. ta wordo acusa di ladronicia cu violencia di cadena di oro di un persona riba 18 di augustus 2025.
14.00 B.L.S.

A.J.F.

 Pro forma. S. y F. ta wordo acusa di kiebro y ladronicia di joyas y otro pertenencianan den cas di un persona riba 12 di augustus 2025

 

Corte di Prome Instancia 2 december 2025

Horario Sospechoso Acto Castigabel
08.15 L.B.P.

G.L.T.

 Uitspraak

 

Corte di Prome Instancia 11 december 2025

Horario Sospechoso Acto Castigabel
08.30 R.R.N.B. B. ta wordo acusa di a destrui auto di un persona riba 26 di maart 2023 y 15 di mei 2023 y e ta wordo acusa di a maltrata e mes persona aki na februari 2023. Ademas e ta wordo acusa di a maltrata un otro persona cu un arma riba 25 di maart 2024, dor di manda auto riba dje cu velocidad halto.

 
09.30 M.A.H.P. H.P. ta wordo acusa di a intencionalmente maltrata un persona riba 15 di maart 2024 y di a cause daño grave, dor di corte mas biaha cu machete na su man.
09.55 J.C.G.P.

D.R.B.Q.

 G.P. y B.Q. ta wordo acusa di importacion di cocaina y hennep riba 9 di juli 2024.
10.45 S.R.J.T. T. ta wordo acusa di a causa un accidente di trafico riba 2 di december 2025, na haltura di Rey Hing na Pos Chikito, y di a laga un victima den situacion desampara.
11.30 R.R.G.C. G.C. ta wordo acusa di a intencionalmente viola privacidad di un persona den e periodo di 28 di oktober 2024 te 13 di januari 2025, dor di persigui’e publicamente, hang around na su cas na varios ocasion y sin motibo, acerca conocirnan di e persona y a mustra nan foto sunu di dje, plama fotonan sunu varios biaha, y tur esaki cu e meta pa forza e persona haci cierto cosnan of keda sin haci nan y pa spant’e.

 
13.30 J.J.P.C. P.C. ta wordo acusa di a keda sin meld placa na frontera y labamento di placa riba 9 di september 2024.
14.05 L.d.V. D.V. ta wordo acusa di a stuur auto bao influencia di alcohol riba 24 di januari 2024.
14.20 A.L.F. F. ta wordo acusa di a menaza un persona riba 22 di april 2025. Tambe e ta wordo acusa di cocaina y hennep den su posesion riba 23 di april 2025.
15.05 A.J.A.A. A. ta wordo acusa di a maltrata su yiu di crianza riba 25 di december 2024, dor di dal e varios biaha den su cara.
15.55 A.B.P.D. P.D. ta wordo acusa di maltrato di su pareha riba 11 di december 2024, dor di dal e varios biaha na su cara y curpa.

 

