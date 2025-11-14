Esaki lo ta e casonan cu lo ser atendi den Sala di Corte di Prome Instancia 27 november, 2 y 11 di december 2025

Corte di Prome Instancia 27 november 2025
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|14.00
|R.P.L.
|Pro forma. L. ta wordo acusa di bende cocaina y hennep den e periodo di september 2024 te 17 di augustus 2025.
|14.00
|J.M.H.
L.J.A.S.
|Pro forma. H. y S. ta wordo acusa di ladronicia cu violencia di cadena di oro di un persona riba 18 di augustus 2025.
|14.00
|B.L.S.
A.J.F.
|Pro forma. S. y F. ta wordo acusa di kiebro y ladronicia di joyas y otro pertenencianan den cas di un persona riba 12 di augustus 2025
Corte di Prome Instancia 2 december 2025
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|08.15
|L.B.P.
G.L.T.
|Uitspraak
Corte di Prome Instancia 11 december 2025
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|08.30
|R.R.N.B.
|B. ta wordo acusa di a destrui auto di un persona riba 26 di maart 2023 y 15 di mei 2023 y e ta wordo acusa di a maltrata e mes persona aki na februari 2023. Ademas e ta wordo acusa di a maltrata un otro persona cu un arma riba 25 di maart 2024, dor di manda auto riba dje cu velocidad halto.
|09.30
|M.A.H.P.
|H.P. ta wordo acusa di a intencionalmente maltrata un persona riba 15 di maart 2024 y di a cause daño grave, dor di corte mas biaha cu machete na su man.
|09.55
|J.C.G.P.
D.R.B.Q.
|G.P. y B.Q. ta wordo acusa di importacion di cocaina y hennep riba 9 di juli 2024.
|10.45
|S.R.J.T.
|T. ta wordo acusa di a causa un accidente di trafico riba 2 di december 2025, na haltura di Rey Hing na Pos Chikito, y di a laga un victima den situacion desampara.
|11.30
|R.R.G.C.
|G.C. ta wordo acusa di a intencionalmente viola privacidad di un persona den e periodo di 28 di oktober 2024 te 13 di januari 2025, dor di persigui’e publicamente, hang around na su cas na varios ocasion y sin motibo, acerca conocirnan di e persona y a mustra nan foto sunu di dje, plama fotonan sunu varios biaha, y tur esaki cu e meta pa forza e persona haci cierto cosnan of keda sin haci nan y pa spant’e.
|13.30
|J.J.P.C.
|P.C. ta wordo acusa di a keda sin meld placa na frontera y labamento di placa riba 9 di september 2024.
|14.05
|L.d.V.
|D.V. ta wordo acusa di a stuur auto bao influencia di alcohol riba 24 di januari 2024.
|14.20
|A.L.F.
|F. ta wordo acusa di a menaza un persona riba 22 di april 2025. Tambe e ta wordo acusa di cocaina y hennep den su posesion riba 23 di april 2025.
|15.05
|A.J.A.A.
|A. ta wordo acusa di a maltrata su yiu di crianza riba 25 di december 2024, dor di dal e varios biaha den su cara.
|15.55
|A.B.P.D.
|P.D. ta wordo acusa di maltrato di su pareha riba 11 di december 2024, dor di dal e varios biaha na su cara y curpa.