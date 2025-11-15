Reflexión Diasabra 15 November 2025.

Awe nos kier trese padilanti cuanto Hesus ta nifika pa nos tur.
Nos mester cuminsa na gradici Señor semper pa mustre gratitud pa tur su bon obranan cu e tin pa nos.
Nos ta riba un bon dia cu ta pa descansa di un siman di trabou.
Por a gosa ajera y hasi poco trabou di cas awe.
Pesey nos tin un reino di Dios cu tur loke nos kier pa nos logra biba felis y contento.
Reino di Dios ta enormemente grandi mes.
Tempo aya a tenta Hesus pa wak si e por a wak cu reino di Dios tey caba.
Hopi arrogancia y picanan a domina e tempo ey.
Nan a hasta envidia Hesus pasobra e tabata e Mesías cu tabata ser spera.
Hesus tabata e comienso y fin di reino di Dios.
Cu su sufrimento y morto na cruz ela cumpli cu tur ley y promesa pa cu e reino di Dios.
Awendia nos ta mira hopi turbulencia y hopi cosnan robes den e mundo aki.
Cada ken mester percura pa nan hiba un bida según reglanan di Señor pa nan hanja caminda pa porta di Cielo.