[VIDEO] Pick-up cu a pasa basha cura abao y sigui core bay diabierna anochi

E accident aki a pasa diabierna anochi, na caminda principal di Jaburibari. 7:00 pm ney . E persona aki a baha full na su man drechi y benta cura di 2 cas abao. Mr of Sra . Sorry i pa colmo sigi kore bay ( Hit and run ). Asina bo por a mata cualkier hende riba bicicleta of canando eynan. Ta pidi e auto ku tabata bin direccion contrario cu lo por a wak tur cos, pa e por pasa warda di Shaba si encaso por a wak e nummerplaat of color di e pickup aki . Anto Mr of Sra please pasa warda di Shaba anto duna cara pa e desaster cu bo a laga atras . Polis ta bezig ta wak algun cas ku por a capta bo nummerplaat . Dus no lo dura mucho cu polis pasa buscabo.