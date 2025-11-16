 Posted in INCIDENTE

Polis cu control den trafico dilanti waf na Oranjestad eynan a parti algun boet

00:06  November 16, 2025  Leave a comment

Di diasabra anochi pa diadomingo madruga polisnan a staciona nan mes pa un control den trafico Dilanti waf na Oranjestad pa controla e autonan pasando eynan pa nan controla e autonan si nan ta cumpli cu ley y si nan auto ta na ordo.

