Posted in INCIDENTE Polis cu control den trafico dilanti waf na Oranjestad eynan a parti algun boet 00:06 November 16, 2025 Leave a comment Di diasabra anochi pa diadomingo madruga polisnan a staciona nan mes pa un control den trafico Dilanti waf na Oranjestad pa controla e autonan pasando eynan pa nan controla e autonan si nan ta cumpli cu ley y si nan auto ta na ordo.