Capacidad fiho di energia importante ora di desaroya energia renovabel   WEB TA TRASPASA FUNDESHI Y RADIATORNAN NA WARTSILA PA EXPANSION DI RECIP 3    

ORANJESTAD – Na augustus 2026 WEB Aruba lo por conta cu un expansion di su capacidad firme di energia cu 36 MW yegando un total di ±250 MW. Dialuna 17 di november ultimo a tuma luga e traspaso oficial di e principal fundeshinan y radiatornan pa expansion di WEB su planta di energia RECIP -3. E traspaso a tuma luga den presencia di Minister encarga cu Energia, sr. Arthur Dowers cu a testigua firmamento di e ‘handing over certificate’ entre WEB y Wärtsilä Finland Oy. Realisacion di e expansion di planta RECIP-3 ta hopi importante y necesario pa cu WEB su proceso di produccion. No solamente pa limita y mitiga interupcion di coriente, pero tambe pa sostene e transicion pa integracion di energia renobabel. Cu un capacidad fiho y confiabel, lo por uza energia di biento, solo y su almacenahe den bateria, mas efectivamente. Ora e expansion ta cla, esaki lo reemplasa e planta ‘mobile’ cual a bay den operacion na augustus 2024.

Expansion di RECIP-3 ta bay den diferente fase. E traspaso di fundeshinan principal y radiatornan ta e prome logro di e proyecto, cual a keda cla den un tempo record. Manera WEB Aruba a bin ta comunica na varios ocasion, tin un aumento substancial den demanda di energia a consecuencia di temperaturanan mas halto y turismo creciente. E desaroyo aki a bin ta pone presion riba WEB su plantanan di energia desde mitar di aña 2023. Expansion di RECIP-3 ta forma parti di e plan strategico pa por keda cumpli cu e demanda creciente.

Cu e expansion di RECIP-3 den combinacion cu e proximo proyectonan di energia renovabel incluyendo almacenahe, esaki lo ta sufiente pa por cumpli cu demanda di energia te cu 2031 pa lo cual ta trata motornan.

Durante e ceremonia, CEO di WEB Alfredo Koolman a expresa cu tin un bon espirito colectivo bou di gruponan di interes pa realisa e obhetivo ambisioso di 50% di energia renovabel. Como cu recientemente tin mas claridad riba e trayecto pa realisa proyectonan di energia di biento, solo y almacenahe di energia, e meta ta realistico. E contribucion grandi recientemente priminti pa Ministerio di Asuntonan Economico y Clima di Hulanda pa 2025 y e proximo añanan sigur lo yuda den esaki.