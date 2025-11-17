A bula den lama pa purba rescata un ser humano A HONRA TRES POLIS PA NAN ACTUACION DESPLEGA

Santa Cruz, ARUBA: E actuacion di polis tin biaha ta pasa den un frega di wowo. E ta un trabao cu ta exigi
curashi den situacionnan dificil y tin biaha extremo.
Recientemente a sosode un caso lamentabel y tristo cu a sacudi pueblo di Aruba, un auto cu un chauffeur aden
di un manera of otro a cay den lama y e auto a bay te fondo di lama.
E prome polisnan cu a yega na e sitio di e suceso, no a duda y a bula mesora na awa den e tur scuridad e
momento ey. Despues di un rato a logra na saca e chauffeur for di e auto y bin cu n’e ariba. Lamentablemente e
chauffeur no tabata duna señal di bida y despues dokter forensico a constata morto di e hoben aki.
Tabata e balentia, curashi y responsabilidad di e polisnan cu a logra saca e curpa pa asina e famia por a haya e
curpa di nan ser keri.
Mando Policial a tuma nota di e extra esfuerso di e agentenan aki cu a riesga nan bida den nan ehecucion di
trabou. Ta e motibo aki e tres agentenan policial di fam; L.K. Lesier, J.A. Paesch y R.F.J. Werleman a topa cu
altocomisario sr.Arnhem personalmente. Altcomisario a hiba palabra di elogio na cada agentenan y a gradicinan
pa e bon trabao.
Pa nan esfuerso y dedicacion cada un wordo honra cu e titulo maximo den KPA cu yama “oorkonde”. Nan a
haya nan certificado di balor agrega den nan carera policial for di man di altocomisario Ramon Arnhem.
Desde 2025 Cuerpo Policial Aruba a bin cu su “ Wall of Recognition” y na unda potret di coleganan cu a resalta
y ta bay extra mile ta wordo revela riba e muraya aki.
“ Nos ta reconoce nos coleganan paso cada un di nos polisnan ta percura cada dia pa siguridad di cada persona
teniendo na cuenta cu risico cu tin pa nan mes un bida. E muraya ta un refleho y agradicimento pa e bon trabao
di cada polis den nos Cuerpo. Danki coleganan pa e bon trabao, dedicacion y esfuerso.” tabata palabra di
Arnhem.