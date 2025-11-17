Ta conta e rol cu deporte a hunga den nan bida durante y despues como atleta Atletanan Olimpico ta comparti nan experiencia di bida despues di deporte

Como ultimo tayer durante e “Athletes’ Forum” di Aruba Athletes’ Commission (AAC), 6 atleta Olimpico di Aruba a comparti un gran cantidad di experiencia y conocemento cu e hobennan presente. Aki e atletanan cu a participa den e foro a haya tende con cada un a biba su bida como atleta di rendimento y den algun caso con a transiciona di e bida di atleta pa bida di profesional.
Den e prome tanda, a combersa cu Monica Pimentel, Roshendra Vrolijk y Jan Roodzant, unda cu tur tres a conta nan experiencia di con a yega na competi na Weganan Olimpico, kico esaki a nifica pa nan y con nan a transiciona di e bida como atleta pa hobennan profesional. Den caso di tur tres, a sigi aporta na deporte sea como entrenador of un otro capacidad. Despues a combersa cu Daniella van de Berg, Allyson Ponson y Mikel Schreuders unda cu a comparti nan experienca como atleta di rendimento y con esaki a transforma nan bida. Den caso di Daniella y Allyson ta conta con aspectonan importante cu mester tin como atleta manera disciplina y structura ta awendia yuda hopi con nan bida profesional. Contrario di e otro atletanan cu a papia durante e sesion aki, Mikel ta un atleta activo y ta den proceso di entrena pa asina clasifica pa Weganan Olimpico di LA2028. Cu esaki, Mikel por potencialmente yega na su di 4 Weganan Olimpico cual lo hacie e prome atleta di Aruba logra esaki. Mikel a conta mas di experiencia actual, unda e ta entrena cu un ekipo profesional na Arizona-Estados Unidos y con esaki ta bay y kico tur ta pasa den su dia como atleta profesional.
Finalmente e atletanan a haya e oportunidad pa por haci pregunta na tur 6 cu tabata presente pa e charla. Remarcable di e parti aki ta cu varios pregunta a trata e parti di salud mental di un atleta. Aki por mira con importante e ta pa combersa riba e tema aki y cu apesar di ta atletanan cu a yega e punto mas halto cu participacion Olimpico, tur atleta por tin aspectonan mental cu merece atencion.
Comite Olimpico Arubano(COA) ta gradici tur atleta Olimpico cu a participa na e sesion aki y ta compronde e importancia di comparti nan conocemento cu e generacion nobo. #TEAMARU